Лайне принял контрактное предложение «Коламбуса» – 1 год и 7,5 млн долларов

Форвард принял квалификационное предложение клуба.

Таким образом, 23-летний финн подпишет с «Блю Джекетс» контракт на 1 год с зарплатой 7,5 миллиона долларов.

Лайне перешел в «Коламбус» по ходу прошлого сезона в результате сделки с «Виннипегом», в которой «Джетс» получили центрфорварда Пьера-Люка Дюбуа.

В минувшем регулярном чемпионате нападающий провел 46 матчей, в которых набрал 24 (12+12) очка. Всего в у него 351 матч и 271 (150+121) балл.

«У него особый талант и страсть к игре, он будет важной частью нашей команды по мере нашего продвижения вперед», – сказал генменеджер «мундиров» Ярмо Кекяляйнен.

