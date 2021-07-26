36-летний Жердев возобновил карьеру и будет играть за словацкий клуб «Братислава Кэпиталс» в австрийской лиге

Форвард Николай Жердев возобновил карьеру и подписал контракт на один сезон с клубом «Братислава Кэпиталс», выступающим в IceHL (экс-EBEL – прим. Sports.ru) – международной лиге, где в основном играют клубы из Австрии.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на самого 36-летнего игрока.

Последним клубом Жердева была «Рязань» (ВХЛ), за которую он выступал в 2019 году.

Ранее он играл за клубы НХЛ и КХЛ, а также стал двукратным чемпионом мира в составе сборной России (2009 и 2012 годы).

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