Немировски о КХЛ: «Игры не должны быть проходными, нужен азарт и война – как в НХЛ. Увеличение лимита до 7 легионеров 100% поможет»

Главный тренер поделился размышлениями на тему развития КХЛ в сравнении с НХЛ.

– В чем догоняет НХЛ?

– Лига постоянно развивается, если сравнить время, когда я выступал здесь, и сейчас. Появляются какие-то вещи вроде аренды и пола зарплат.

Сейчас лига развивается пропорционально сборной. Чем сильнее становится конкуренция в чемпионате, тем лучше будет для сборной России. Игры в сезоне не должны быть проходными, нужен азарт и война – как в НХЛ.

В НХЛ нет того же лимита на легионеров, там играют лучшие игроки со всего мира. Их неограниченное количество, поэтому туда продолжают тянуться игроки с разных стран.

Они получают практику, развиваются, приезжают в сборную за несколько дней до турнира и не чувствуют преград. На каждой их игре на чемпионате мира или Олимпиаде видны скорость и техника, которые не отличаются от рядовой игры .

Уровень КХЛ в сравнении с ЧМ или Олимпиадой имеет большую разницу. Поэтому если лига будет развивать и дальше наш чемпионат, это пойдет на пользу сборной. А вот как это будут делать – вопрос к руководителям.

Много обсуждений было, как это сделать. Поменять команды, добавить иностранные или убрать лимит... Мы не знаем, что поможет, но, например, если убрать лимит, российские ребята все равно будут попадать в состав взрослой и молодежной сборной. Они приобретут конкуренцию с более мастеровитыми игроками.

– Одно время ходили разговоры, что стоит увеличить лимит до семи легионеров.

– Это 100 процентов поможет. Конкуренция помогает всем, независимо от того, какой ты хоккеист.

В командах есть молодежь, которая, условно говоря, в 18 лет уже переросла молодежку и способна приносить пользу во взрослой команде.

Там они столкнутся с мастерами и будут еще больше развиваться. В НХЛ молодые игроки не сидят в юниорской лиге или АХЛ, если от них есть толк в НХЛ. Их сразу вызывают в главную команду, где они становятся звездами, – сказал Немировски.