«Аризона» обменяла Экмана-Ларссона и Гарланда в «Ванкувер» на Бигла, Эрикссона, Русселя и драфт-пики

Защитник Оливер Экман-Ларссон и нападающий Конор Гарланд стали игроками .

обменяла игроков на форвардов , Антуана Русселя и .

Кроме того, «Аризоне» достался общий 9-й выбор в первом раунде драфта-2021, пик во втором раунде драфта-2022 и пик в седьмом раунде драфта-2023.

«Аризона» удержит 12% зарплаты зарплаты из контракта Экмана-Ларссона (кэпхит 8,25 млн): «Койотис» будут платить 990 тысяч долларов в год в течение оставшихся 6 лет, «Ванкувер» – 7,26 млн.

Гарланд может стать ограниченно свободным агентом. По истекающему контракту он получал в среднем 775 тысяч долларов.

У Эрикссона остался 1 год по контракту с кэпхитом 6 млн долларов, у Бигла и Русселя – 1 год с кэпхитом 3 млн.

30-летний Экман-Ларссон набрал 24 (3+21) очка в 46 матчах регулярного чемпионата . У 25-летнего Гарланда 39 (12+27) очков в 49 играх.

Статистику 35-летнего Бигла можно найти здесь, 36-летнего Эрикссона – тут, 31-летнего Русселя – здесь.

