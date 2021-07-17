Скотти Боумэн: «Овечкин физически уникален. Мне кажется, он сможет очень продуктивно играть до 40 лет»

9-кратный обладатель Кубка Стэнли в качестве главного тренера клубов НХЛ Скотти Боумэн поделился мнением о шансах нападающего побить снайперский рекорд .

На данный момент на счету 35-летнего россиянина 730 шайб. Лучшим снайпером в истории НХЛ является Гретцки (894 гола).

– Овечкин физически уникален. Он такой большой и сильный! Только что мы закончили наблюдать за самым жестким хоккеем, который только можно видеть, – плей-офф Кубка Стэнли. Там у хоккеистов вообще нет пространства, и для большинства форвардов это очень сложно. Но регулярный чемпионат – это не Кубок.

У него, помимо «физики», сохраняется прежняя сила броска – не знаю никого в лиге, кто обладал бы лучшим. А это значит, что Алекс может забивать голы с дистанции, ему не нужно быть в 3-4 футах от ворот.

Многое зависит от команды. В этом сезоне она была окей. Трудная часть энхаэловского бизнеса заключается в том, что когда ты построил команду и хочешь выиграть Кубок, за это надо платить определенную цену. То есть обменивать молодых игроков, то есть будущее клуба, платить большие деньги ведущим хоккеистам, чтобы удержать их...

Думаю, Овечкин продолжит играть в НХЛ. Но многое зависит и от того, насколько хороша будет команда. И от своего дивизиона, в котором есть очень приличные команды. Но у этого большого парня есть то, чем не обладают многие его коллеги. Его доминирующая идея заключается в том, чтобы шайба оказалась в чужих воротах (смеется). Он хочет забивать, и его жажда меньше не стала! А так бросать в одно касание сейчас в лиге способны максимум полдюжины игроков.

Мне кажется, Ови сможет очень продуктивно играть в НХЛ до 40 лет. То есть четыре эффективных сезона у него еще впереди. Кое-что зависит и от того, сколько игр он будет проводить в каждом сезоне. Если в этом сезоне он забил 24 [гола], то это приблизительно 35, если бы регулярное первенство было полноценным. От 120 до 140 голов за четыре года для него вполне реальны.

– То есть , до которого 71 гол, Овечкин обойдет, но до Гретцки явно не дотянется?

– Может, забьет и больше, чем я сказал. Повторяю: это не хоккей плей-офф, где в каждой серии, кроме первой, ты играешь против уверенной в себе команды, победившей в предыдущей серии и оттого ставшей сильнее. В двухмесячном кубковом марафоне забивать невероятно сложно, в регулярке – намного легче.

Надеюсь, Овечкин будет здоров и сможет играть в своем привычном ключе. И, если его рефлексы позволят поддерживать такие же силу и точность броска, как до сих пор, то вратарям будет по-прежнему крайне сложно его остановить, – сказал Боумэн.