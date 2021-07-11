Форвард «Монреаля» Дано выйдет на рынок свободных агентов. Он хочет контракт с зарплатой 5,5 млн долларов в год

Нападающий близок к уходу из .

28-летний форвард не подпишет новый контракт с клубом и планирует выйти на рынок свободных агентов.

Канадец рассчитывает получить соглашение на 5-6 лет с зарплатой 5,5 миллиона долларов в год.

В 2020 году Дано отклонил предложение «Канадиенс» о продлении контракта. Игроку предлагали 6-летний договор на 30 млн долларов.

В минувшем сезоне Дано набрал 24 (5+19) очка в 53 матчах регулярного чемпионата . В плей-офф отметился 4 (1+3) баллами в 22 играх.