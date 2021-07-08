Хоккеисты «Тампы» Макдона и Гудроу играли с переломами рук в плей-офф. У Хедмана разрыв мениска

Теги травмы Тампа-Бэй Кубок Стэнли НХЛ Виктор Хедман Райан Макдона Никита Кучеров Алекс Киллорн Жюльен Брисбуа Барклай Гудроу Здоровье Хоккей

Генеральный менеджер «Тампы» Жюльен Брисбуа рассказал о травмах, с которыми хоккеисты команды играли в розыгрыше Кубка Стэнли.

Нападающий Никита Кучеров сломал ребро в полуфинальной серии против «Айлендерс», но доиграл плей-офф до конца, не пропустив ни одного матча.

Защитник Виктор Хедман провел розыгрыш с разрывом мениска. Он травмировался 30 марта в матче против «Коламбусом». Шведу сделают операцию. Реабилитация займет около месяца.

Нападающий Барклай Гудроу и защитник Райан Макдона провели плей-офф с переломами рук.

Алекс Киллорн пропустил четыре матча финала Кубка Стэнли из-за перелома малоберцовой кости, которую он получил в первой игре против «Монреаля». Через три дня после травмы хоккеисту сделали операцию, а еще через пять форвард встал на коньки.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья