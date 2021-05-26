«Вашингтону» интересен обмен Кузнецова на Тарасенко

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Нападающий Владимир Тарасенко может покинуть «Сент-Луис» в межсезонье.

29-летний россиянин может продолжить карьеру в «Вашингтоне»

Как пишет The Athletic, предпочтительный вариант для «Кэпиталc» – обмен Евгения Кузнецова на Тарасенко.

Однако, помимо проблем Кузнецова вне льда, у 29-летнего форварда контракт еще на четыре сезона (на два больше, чем у Тарасенко) с кэпхитом 7,8 млн долларов, что на 300 000 долларов больше, чем у Тарасенко.

Статистику Кузнецова можно изучить здесь, Тарасенко – здесь.

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