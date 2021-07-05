Тютин о Юрзинове: «Уверен, текст написали тролли Ротенберга. Ты занимаешься физкультурой 30 лет и идешь на такую грязь, прикрываясь его именем?»

Бывший защитник сборной России Федор Тютин отреагировал на слова после высказываний в адрес первого вице-президента ФХР Романа Ротенберга.

«Интервью якобы от В. В. Юрзинова в поддержку Ротенберга. А теперь объясню, почему я уверен на 99,9%, что это очередной вброс от троллей вышеупомянутого.

Самое главное, что если внимательно читать комментарии под моими постами и нескольких вбросах в медийном пространстве в защиту Р после выхода моего интервью, везде прослеживается одна и та же мысль, поданная под разным соусом, а именно, что я не могу судить о нашем хоккее, не живя в России.

Дальше идет пропаганда и восхваление Р о том, как он прекрасен и как он много сделал. Только чего стоит его «Красная машина» и в таком духе.

Но здесь еще и пожонглировали словами, написав в тексте, мол, я не помню, когда играл за сборную последний раз. Если внимательно читать мое интервью, я сказал, что не припомню, вызывали меня или нет после выступления в Сочи, и не вижу ничего в этом зазорного.

Короче, все одно и то же. Больше зацепиться и как-то парировать мои факты им нечем. Вывод: уверен на 100%, что этот текст был написан троллями Р, либо им как-то удалось уговорить В.В.Ю зачитать это (в чем я очень сомневаюсь).

Этот человек использует имя и авторитет нашего заслуженного и глубоко уважаемого В.В.Ю., чтобы хоть как-то дискредитировать мое интервью и обелить свое имя. В чем я почти уверен, что так и было.

Так вот послушай: если ты не в курсе, В.В.Ю – это человек, с которым я лично знаком и искренне отношусь к нему с большим уважением и ценю наше знакомство.

Он, в отличие от тебя, всю свою жизнь посвятил хоккею, был отличным игроком, а потом стал великим тренером-ментором!

В отличие от тебя, бездаря, который занимается физкультурой уже 30 лет, ты идешь на такую грязь, прикрываясь его именем? Уверен, что В.В.Ю, если бы понимал всю твою сущность и знал, что ты устроил с нашим тренерским цехом, никогда бы этого не одобрил.

Надеюсь, он все-таки прочитает мое интервью, где есть вся правда о тебе, и увидит этот позор, который ты тиражируешь от чужих имен ради своего я. Подло, грязно и трусливо и как обычно все чужими руками», – написал Тютин в инстаграме.

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