Тютин о Ротенберге: «Он умеет запугивать и покупать людей. Если бы я жил в России – не был бы готов говорить правду»

Бывший защитник сборной России Федор Тютин высказался про первого вице-президента ФХР Романа Ротенберга.

– В нашем хоккее создали такой климат, что все боятся слово лишнее сказать!

Вот Андрей Викторович [Назаров] рассказывает, что Ротенберг входит в число самых влиятельных людей мирового хоккея. Но что это за влияние? Он умеет решать вопросы двумя методами: либо деньгами, либо силой. Другого ему не дано.

Он по-другому не умеет. Только запугивать людей и покупать их. Влиятельность – не равно компетентность.

– Не опасаетесь, что вслед за Панариным на вас после таких заявлений тоже начнут искать компромат?

– Я прекрасно понимаю, кто он такой. Пару лет назад мне доводилось общаться с человеком, приближенным к Ротенбергу.

Он мне сказал: «Будь аккуратнее в своих высказываниях в его сторону, он способен на все». Пусть копает, ищет. Я человек законопослушный, гадостей никому не делал.

Собственно, я осознавал риски еще перед тем, как тот первый пост в инстаграм выложить. Советовался с друзьями, меня многие отговаривали.

При этом буду честным: если бы я жил в России, то вряд ли был бы готов говорить всю правду, которую знаю. Дело не в том, что я боюсь за себя. У меня в приоритете семья и дети.

Я отдаю себе полный отчет в том, что Ротенберг настолько мстителен, что стопроцентно были бы последствия. Ему не присущи нормальные человеческие качества, – заявил Тютин.

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