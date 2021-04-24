Беттмэн об участии НХЛ в ОИ-2022: «Поедем, если будут детально проработаны вопросы со страховками. Они должны включать и риск ковида»

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Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн дал разъяснения по поводу ситуации с возможным участием игроков лиги на Олимпиаде-2022 в Пекине

«Если вопросы с дорожными расходами и страховками будут детально проработаны, мы поедем на Олимпиаду.

Страховка должна включать положения о всех рисках, включая COVID-19, что практически невозможно купить», – сказал Беттмэн. 

Игроки НХЛ принимали участие в Олимпиадах с 1998 по 2014 годы. В 2018 году лига отказалась отпускать хоккеистов на турнир. 

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