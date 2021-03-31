Директор «Магнитки»: «Мозякину предложена работа в тренерском штабе, у нас нет места под потолком. Ответа пока нет»

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Директор «Магнитки» Сергей Ласьков рассказал о переговорах с капитаном команды Сергеем Мозякиным

Срок действия контракта 40-летнего форварда с клубом истек 30 апреля.
 
«Сергею сделано предложение по работе в тренерском штабе. К сожалению, у нас состав не укомплектован, мы ведем переговоры с некоторыми игроками, и места под потолком зарплат у нас особенно нет.

Учитывая опыт игры Сергея, особенно в большинстве, мы бы хотели сохранить его в тренерском штабе в качестве специалиста по большинству. Ответа от Сергея пока нет.
 
Конечно, желание продолжить игровую карьеру у Сергея еще есть. Но… есть еще и цифры», – сказал Ласьков.

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