Директор «Магнитки»: «Мозякину предложена работа в тренерском штабе, у нас нет места под потолком. Ответа пока нет»

Директор «Магнитки» рассказал о переговорах с капитаном команды .

Срок действия контракта 40-летнего форварда с клубом истек 30 апреля.



«Сергею сделано предложение по работе в тренерском штабе. К сожалению, у нас состав не укомплектован, мы ведем переговоры с некоторыми игроками, и места под потолком зарплат у нас особенно нет.

Учитывая опыт игры Сергея, особенно в большинстве, мы бы хотели сохранить его в тренерском штабе в качестве специалиста по большинству. Ответа от Сергея пока нет.



Конечно, желание продолжить игровую карьеру у Сергея еще есть. Но… есть еще и цифры», – сказал Ласьков.