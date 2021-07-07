Кучеров – лучший бомбардир Кубка Стэнли-2021 с 32 очками в 23 матчах. Он первым со времен Лемье стал им 2 раза подряд

Форвард во второй раз подряд стал лучшим бомбардиром победного для «Лайтнинг» розыгрыша Кубка Стэнли.

В 23 матчах россиянин набрал 32 (8+24) очка, опередив своего одноклубника на 9 баллов.

Российский рекорд принадлежит Евгению Малкину (36 очков в 24 матчах за «Питтсбург», 2009 год).

Кучеров стал первым игроком за 30 лет, кому удалось выиграть кубковую гонку бомбардиров дважды подряд. До него в последний раз это удалось Марио Лемье (1991 и 1992).

Кучеров лидирует в гонке бомбардиров плей-офф с отрывом в 9 очков. Такое преимущество было только у Гретцки и Лемье