Кучеров – лучший бомбардир Кубка Стэнли-2021 с 32 очками в 23 матчах. Он первым со времен Лемье стал им 2 раза подряд

Теги Тампа-Бэй Кубок Стэнли Марио Лемье Евгений Малкин НХЛ Никита Кучеров Брэйден Пойнт Хоккей

Форвард «Тампы» Никита Кучеров во второй раз подряд стал лучшим бомбардиром победного для «Лайтнинг» розыгрыша Кубка Стэнли. 

В 23 матчах россиянин набрал 32 (8+24) очка, опередив своего одноклубника Брэйдена Пойнта на 9 баллов. 

Российский рекорд принадлежит Евгению Малкину (36 очков в 24 матчах за «Питтсбург», 2009 год). 

Кучеров стал первым игроком за 30 лет, кому удалось выиграть кубковую гонку бомбардиров дважды подряд. До него в последний раз это удалось Марио Лемье (1991 и 1992). 

Кучеров лидирует в гонке бомбардиров плей-офф с отрывом в 9 очков. Такое преимущество было только у Гретцки и Лемье

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