Тренер сборной России Брагин признал ошибки в управлении игрой на ЧМ-2021

Состоялось заседание экспертного совета по итогам хоккейного сезона-2020/21.

выступил с подробным докладом о работе сборной России по ходу сезона. Главный тренер национальной команды отметил, что, несмотря на пандемию, удалось полноценно провести все четыре запланированных сбора.

В 12 матчах Евротура был установлен рекорд (10 побед подряд). С учетом 4 встреч Еврочелленджа, 8 матчей чемпионата мира и клубной нагрузки ведущие хоккеисты страны провели 70-85 матчей за сезон.

Валерий Брагин признал, что в управлении игрой на чемпионате мира тренерским штабом были допущены ошибки. Они будут учтены и исправлены при подготовке к Олимпийским играм.

Последующие за докладом Валерия Брагина обсуждения были во многом посвящены подготовке к предстоящим Олимпийским играм 2022 года. Представители ФХР доложили о разработанных планах подготовки к Олимпиаде – с участием игроков НХЛ и без них.

Члены экспертного совета дали несколько рекомендаций, которые будут учтены штабом национальной сборной России в преддверии Игр-2022. ФХР продолжает активную подготовку к предстоящему сезону», – сообщается на сайте ФХР.

На ЧМ-2021 сборная России вылетела в четвертьфинале, проиграв Канаде (1:2 ОТ).