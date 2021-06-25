Прайс – главный претендент на «Конн Смайт» по мнению авторов сайта НХЛ. У Василевского и Пойнта – по 4 голоса

Вратарь является главным претендентом на «Конн Смайт Трофи» – приз лучшему хоккеисту розыгрыша Кубка Стэнли.

Такое мнение выразили авторы официального сайта . Свой прогноз сделали 15 журналистов.

Прайс получил 5 голосов. По четыре голоса – у голкипера и форварда .

Два автора считают нападающего вероятным обладателем приза.

Первый матч финальной серии состоится в ночь с понедельника на вторник.

В нужный момент «Тампа» выдала предельные мощности. Уничтожила атаку «Айлендерс» и забила, когда соперник расслабился