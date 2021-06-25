Прайс – главный претендент на «Конн Смайт» по мнению авторов сайта НХЛ. У Василевского и Пойнта – по 4 голоса

Вратарь «Монреаля» Кэри Прайс является главным претендентом на «Конн Смайт Трофи» – приз лучшему хоккеисту розыгрыша Кубка Стэнли.
Такое мнение выразили авторы официального сайта НХЛ. Свой прогноз сделали 15 журналистов.
Прайс получил 5 голосов. По четыре голоса – у голкипера «Тампы» Андрея Василевского и форварда Брэйдена Пойнта.
Два автора считают нападающего Никиту Кучерова вероятным обладателем приза.
Первый матч финальной серии состоится в ночь с понедельника на вторник.
В нужный момент «Тампа» выдала предельные мощности. Уничтожила атаку «Айлендерс» и забила, когда соперник расслабился