Как минимум один российский игрок выиграет Кубок Стэнли в 2021 году

«Монреаль» выиграл полуфинальную серию Кубка Стэнли у «Вегаса» (4-2, 3:2 ОТ в шестом матче) и вышел в финал Кубка Стэнли.
Таким образом, уже сейчас стало известно, что в этом году обладателем Кубка Стэнли станет как минимум один российский хоккеист.
За «Канадиенс» выступает защитник Александр Романов, сыгравший 54 матча в регулярном чемпионате НХЛ и 2 игры в плей-офф. В составе «Вегаса» россиян нет.
Имя игрока победившей команды наносится на трофей в том случае, если он провел как минимум 50% матчей в регулярном чемпионате или сыграл хотя бы 1 матч в финальной серии. Романов уже выполнил первый критерий.
Соперником «Монреаля» в финале будет победитель серии «Тампа» – «Айлендерс» (3-3).
В составе «молний» играют трое российских хоккеистов – вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев, нападающий Никита Кучеров. За «Айлендерс» выступают российские вратари – Семен Варламов и Илья Сорокин.
Отметим, что в последний раз россияне не выигрывали Кубок Стэнли в 2015 году, когда «Чикаго» взял трофей.