Как минимум один российский игрок выиграет Кубок Стэнли в 2021 году

выиграл полуфинальную серию Кубка Стэнли у «Вегаса» (4-2, 3:2 ОТ в шестом матче) и вышел в финал Кубка Стэнли.

Таким образом, уже сейчас стало известно, что в этом году обладателем Кубка Стэнли станет как минимум один российский хоккеист.

За «Канадиенс» выступает защитник Александр Романов, сыгравший 54 матча в регулярном чемпионате и 2 игры в плей-офф. В составе «Вегаса» россиян нет.

Имя игрока победившей команды наносится на трофей в том случае, если он провел как минимум 50% матчей в регулярном чемпионате или сыграл хотя бы 1 матч в финальной серии. Романов уже выполнил первый критерий.

Соперником «Монреаля» в финале будет победитель серии – «Айлендерс» (3-3).

В составе «молний» играют трое российских хоккеистов – вратарь , защитник Михаил Сергачев, нападающий . За «Айлендерс» выступают российские вратари – Семен Варламов и Илья Сорокин.

Отметим, что в последний раз россияне не выигрывали Кубок Стэнли в 2015 году, когда «Чикаго» взял трофей.