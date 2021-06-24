Как минимум один российский игрок выиграет Кубок Стэнли в 2021 году

Теги Айлендерс Монреаль Тампа-Бэй Кубок Стэнли Семен Варламов НХЛ Никита Кучеров Андрей Василевский Илья Сорокин Михаил Сергачев Александр Романов Хоккей

«Монреаль» выиграл полуфинальную серию Кубка Стэнли у «Вегаса» (4-2, 3:2 ОТ в шестом матче) и вышел в финал Кубка Стэнли.

Таким образом, уже сейчас стало известно, что в этом году обладателем Кубка Стэнли станет как минимум один российский хоккеист. 

За «Канадиенс» выступает защитник Александр Романов, сыгравший 54 матча в регулярном чемпионате НХЛ и 2 игры в плей-офф. В составе «Вегаса» россиян нет. 

Имя игрока победившей команды наносится на трофей в том случае, если он провел как минимум 50% матчей в регулярном чемпионате или сыграл хотя бы 1 матч в финальной серии. Романов уже выполнил первый критерий.

Соперником «Монреаля» в финале будет победитель серии «Тампа» – «Айлендерс» (3-3). 

В составе «молний» играют трое российских хоккеистов – вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев, нападающий Никита Кучеров. За «Айлендерс» выступают российские вратари – Семен Варламов и Илья Сорокин.

Отметим, что в последний раз россияне не выигрывали Кубок Стэнли в 2015 году, когда «Чикаго» взял трофей. 

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