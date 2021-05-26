Купер о травме Кучерова: «Тампа» провела 56 игр без него. Для нас в этом нет ничего нового»

Главный тренер «Тампы» высказался касательно травмы форварда .

Россиянин покинул лед на 3-й минуте шестого матча полуфинальной серии Кубка Стэнли с (2:3 ОТ, 3-3).

«Мы провели 56 игр без него. Обычно у нас есть 12 нападающих, когда мы играем без него. Так что, вероятно, нам стало сложнее, когда [сегодня] их осталось 11.

Но мы шли по этому пути четыре месяца. Для нас в этом нет ничего нового», – сказал Купер.

Напомним, Кучеров пропустил весь регулярный чемпионат, так как восстанавливался после перенесенной в межсезонье операции на бедре. Он вернулся в состав в плей-офф.