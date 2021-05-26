Третьяк об ОИ-2022: «Перед сборной России стоит непростая глобальная цель – отстоять звание чемпионов»

Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал о планах на следующий сезон.

«Хоккейный сезон закрыт, но работа не останавливается. Следующий сезон будет особенным сразу по нескольким причинам. В декабре все мы готовимся отпраздновать 75-летие отечественного хоккея. И подготовка к этой знаменательной дате ведется самая серьезная.

Кроме того, в феврале нас ждет главное событие четырехлетия – Олимпийские игры в Пекине. Перед нашей командой стоит непростая глобальная цель – отстоять звание олимпийских чемпионов. И задача Федерации хоккея России – обеспечить нашим сборным лучшие условия для подготовки и возможность сосредоточиться на достижении поставленной цели.

Уверен, что предстоящий сезон пройдет лучше, чем предыдущий, и принесет всем нам немало приятных моментов», – сказал Третьяк.