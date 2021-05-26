Владислав Третьяк: «Один из плодов программы «Красная Машина» – успех юниорской сборной России»

Президент ФХР Владислав Третьяк подвел итоги сезона-2020/21.

«С завершением чемпионата мира в Латвии подошел к концу и весь хоккейный сезон. Вне всякого сомнения, он выдался очень сложным и завершился не так, как все мы хотели бы. Наша команда продемонстрировала достойный хоккей, однако в четвертьфинальном матче проиграла в овертайме Канаде. К сожалению, в Риге наша сборная осталась без медалей.

Без всякого сомнения, конструктивная критика важна. Но важно отмечать и позитивные моменты. В составе нашей сборной на чемпионатах мира дебютировали 17 игроков, многие из которых являются кандидатами в состав на зимние Олимпийские игры в Пекине.

На протяжении всего сезона наша команда показывала яркую игру, и впервые за несколько лет стала победителем Еврохоккейтура – причем оформила победу в турнире досрочно, одержав 9 побед в 9 матчах на Кубке «Карьялы», Кубке Первого канала и Шведских хоккейных играх. На этих турнирах в составе национальной команды также дебютировали игроки, которые являются кандидатами на поездку в Пекин.

Говоря об итогах сезона, нельзя не упомянуть серебряные медали, завоеванные нашей юниорской сборной на чемпионате мира в США. Успех юниоров – это один из плодов национальной программы подготовки хоккеистов «Красная Машина», которая усилиями Федерации хоккея России успешно внедряется по всей стране.

Команда хоккеистов не старше 18 лет остановилась в шаге от золота – только усталость из-за тяжелого расписания не позволила обыграть в финале Канаду», – сказал Третьяк.