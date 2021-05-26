Бирюков о зарплатах хоккеистов: «Во всем мире сейчас такой рынок, что спортсмены хорошо оплачиваются»

Защитник высказался касательно своего нового контракта с клубом КХЛ.

– Еще весной вы продлили контракт с клубом почти сразу после вылета. Как проходили переговоры?

– Был рабочий момент. Договорились, меня все устраивало. И тренеров тоже. Приняли решение заключить контракт еще на один год. Каких-то серьезных проблем не было.

– Клуб не просил о снижении зарплаты? С другими игроками подобная история была...

– Этим занимался агент. Тут такие, рабочие моменты. У меня не такая зарплата большая. Все прошло нормально. Пообщались агент с руководством. Пришли к общему знаменателю.

– Если продолжать говорить о деньгах, то недавно были опубликованы зарплаты игроков «Салавата». Как вы в целом относитесь к тому, что зарплаты становятся достоянием общественности?

– Это такая штука, если лига решит раскрыть зарплаты, то пускай. Постепенно они раскрываются. Думаю, ничего в этом плохого нет. В любом случае все уже плюс-минус знают зарплаты, которые публикуют по ходу сезона. Не знаю, насколько это достоверная информация по всем командам. Но все к этому идет.

– Некоторые болельщики возмущаются большим зарплатам хоккеистов, да и вообще спортсменов. Как вы к этому относитесь?

– Мы работники. И есть работодатель. Наша задача – помочь клубу добиться результатов. Они показывают заинтересованность в нас. Как можно к этому еще относиться?

Такая реальность. Такой рынок сейчас в России и вообще во всем мире, что спортсмены хорошо оплачиваются. Все определяет рынок. Понятное дело, что мы не жалуемся, что мало получаем. Все прекрасно все понимают, какая ситуация сейчас в стране, в мире. Кому-то, наверное, это не нравится. Но это нормально, что кто-то критикует, – сказал Бирюков.

Платежка «Салавата» – 835 млн рублей. Контракты 5 легионеров – 385 млн или 46% («СЭ»)