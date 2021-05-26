Андрей Кареев: «Финляндия играла в финале двух ЧМ подряд. Не знаю, почему самой сильной лигой Европы считают КХЛ»

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Вратарь ТПС Андрей Кареев поделился мнением об уровне хоккея в европейских лигах.

– Считаете ли себя проводником в Европу для молодых российских вратарей? Сейчас в Финляндию уезжает Жеренко из системы «Динамо», другие ребята подтягиваются...

– Возможно. До этого в Европе почти никто не играл из российских вратарей. Я посмотрел финскую лигу, и там был только Георгиев и Тарасова в аренду «Коламбус» отдавал. Теперь я играю. И еще очень давно Владимир Мышкин был. В шведской лиге почти никого не было. Вроде, брали Судницина, но он там один матч отыграл только. В Швейцарию вообще никого не брали. Сейчас потихоньку вратари приезжают, рассматривают варианты в Европе.

В России почему-то думают, что европейские лиги слабее КХЛ. Да, слабее только лишь в плане денег. А почему говорят про уровень хоккея, этого я не могу понять. Никаких доказательств нет, команды не играли между собой. Не понимаю, почему такое мышление и как делают подобные выводы.

Многие агенты и менеджеры в России даже говорили мне, что нет ничего такого в финской лиге. Но половина состава сборной Финляндии собрана из своего чемпионата и второй год подряд играет в финале чемпионата мира. Это показатель, который подкреплен спортивным результатом.

В России нет ни одной команды, которая будет играть в Лиге чемпионов, поэтому там сравнить тоже не будет возможности. На Кубок Шпенглера команды приезжают и говорят, что привезли несильный состав и нет возможности что-то доказать и сравнить.

Говорят, что КХЛ – самая сильная лига в Европе, но это никак не подкреплено спортивными фактами. Я вижу, как Финляндия выиграла бронзовые медали на молодежном чемпионате мира, обыграв в матче за третье место Россию. На взрослом уровне два года подряд играет в финале. Почему тогда считают, что КХЛ самая сильная? Этого не знаю.

Я играл и в России, и в Финляндии. Был, скажем, в самом котле. Могу сказать, что финская лига не слабее. Есть, конечно, особняки в КХЛ: «Ак Барс» с «Авангардом» или ЦСКА, СКА. Но остальные не сильнее европейцев. У меня такое мнение, – сказал Кареев.

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