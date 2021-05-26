Вадим Шипачев: «У «Динамо» будет задача выиграть Кубок Гагарина в следующем сезоне. Состав у нас будет отличный»

Нападающий оценил изменения в составе клуба, а также поделился ожиданиями от следующего сезона.

Состав команды покинули форварды Дмитрий Яшкин и , в минувшем сезоне выступавшие в звене с Шипачевым.

– Вы довольны весенним усилением «Динамо» в лице , Андрея Педана, и Артема Федорова?

– С одной стороны, потеряли Яшку, Кагу, топовых игроков. Но при этом и усилились. Пришел новый главный тренер (Алексей Кудашов – прим. Sports.ru). Думаю, все новички согласовывались между ним и руководством. Так что работа идет.

Будем пытаться налаживать связи – время для этого есть. Я очень жду новый сезон, чтобы стараться играть еще лучше.

– У вас есть понимание, кто из имеющегося на данный момент атакующего состава «Динамо» может заменить в вашем звене Яшкина и Кагарлицкого?

– Да нет. А как? Понимание может быть у главного тренера и руководства. Я игрок. Приду на тренировку – с кем поставят, с теми и буду играть.

– Об Алексее Кудашове существует стереотип как о достаточно системном тренере, не любящем давать слишком большую свободу действий игрокам первых звеньев. Якобы из-за этого у них не сложилось с Кагарлицким в СКА.

– Поживем – увидим. Думаю, у каждого тренера есть свои требования, которые надо выполнять. А дальше как пойдет. Надо хорошо подготовиться к сезону и стараться все это делать.

– Что ждете от следующего сезона?

– У «Динамо» будет задача выиграть Кубок Гагарина в следующем сезоне. Состав у нас будет отличный, а там посмотрим, – сказал Шипачев.