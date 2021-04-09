Шалунов может перейти в «Локомотив» (Metaratings)

Нападающий Максим Шалунов, выступавший последние четыре сезона за , интересен .

Ярославский клуб рассматривает 28-летнего игрока сборной России в качестве замены Антону Ландеру, который ушел в швейцарский «Цуг», сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, «Локомотив» планирует предложить Шалунову солидный контракт.

Хоккеист пока не определился с будущим, рассматривая в том числе вариант с НХЛ, где права на него принадлежат «Чикаго».

Ранее стало известно, что Шалунов подпишет с ЦСКА новый контракт на два года.

В минувшем сезоне он набрал 35 (18+17) очков в 52 матчах. В плей-офф на его счету 18 (12+6) баллов в 22 играх.