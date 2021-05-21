Владислав Третьяк: «Канада – раненый зверь, четвертьфинал – самый опасный матч. В полуфинале хотя бы остается игра за 3-е место»

Президент ФХР Владислав Третьяк высказался о предстоящей встрече сборных России и Канады в четвертьфинале ЧМ-2021.
«Канада – раненый зверь. Раненый зверь всегда опасен. Надо выходить и биться. Играть с полной концентрацией и самоотдачей. Четвертьфинал – самый опасный матч.
Если ты вылетаешь, то все. В полуфинале в случае поражения у тебя хотя бы остается матч за третье место, а здесь – нет. Тем более играть нам против Канады.
На нас они в любой ситуации будут настраиваться. Это как ЦСКА – «Спартак». В каком бы состоянии ни был «Спартак», они всегда выходили на нас заряженными.
Поэтому надо играть в свою игру и очень дисциплинированно. Будем болеть», – сказал Третьяк.
Матч Россия – Канада состоится 3 июня.