Киф о поражении «Торонто» в серии: «Мы разочарованы и раздавлены. Ожидали от себя другого, были способны на большее»

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Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф дал комментарий после поражения от «Монреаля» (3-4, 1:3 в седьмом матче) в серии первого раунда Кубка Стэнли. 

«Очень сложно выразить случившееся словами. Мы разочарованы и раздавлены. Мы ожидали от себя другого, и были способны на большее. Не только сегодня, но и во всей серии.

Мы находились в хорошем положении, но не смогли завершить серию в свою пользу.

У нас было достаточно ресурсов, чтобы справиться с травмами, так что никаких оправданий быть не может», – сказал Киф. 

«Торонто» проиграл 8 подряд матчей плей-офф, в которых мог выиграть серии. Это 2-й показатель в истории НХЛ

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