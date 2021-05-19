Швеция не выйдет в плей-офф ЧМ, если проиграет России

Сборная России и Швеции проведут матч в рамках ЧМ-2021.
Шведская команда не попадает в плей-офф турнира, если проиграет как в основное время, так и в дополнительное.
У сборной Чехии стало 10 очков после победы над Данией (2:1 Б). Команда занимает четвертое место в группе A.
Сборная Швеции на данный момент идет на пятой позиции в таблице, имея в активе 9 баллов. Матч с Россией – последний для шведов на групповом этапе.
На Sports.ru можно будет посмотреть матч Россия – Швеция в прямом эфире. Трансляция предоставлена Первым каналом. Начало – в 20:15 по московскому времени.