Швеция не выйдет в плей-офф ЧМ, если проиграет России

и Швеции проведут матч в рамках .

Шведская команда не попадает в плей-офф турнира, если проиграет как в основное время, так и в дополнительное.

У сборной Чехии стало 10 очков после победы над Данией (2:1 Б). Команда занимает четвертое место в группе A.

на данный момент идет на пятой позиции в таблице, имея в активе 9 баллов. Матч с Россией – последний для шведов на групповом этапе.

На Sports.ru можно будет посмотреть матч Россия – Швеция в прямом эфире. Трансляция предоставлена Первым каналом. Начало – в 20:15 по московскому времени.