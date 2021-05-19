«Миннесота» уже предложила Капризову контракт на 8 лет с зарплатой свыше 8 млн долларов». Руссо о форварде

Журналист The Athletic Майкл Руссо поделился информацией касательно переговоров форварда Кирилла Капризова о новом контракте с «Миннесотой».

Срок действующего соглашения игрока рассчитан до конца нынешнего сезона.

24-летний россиянин набрал 51 (27+24) очко в 55 матчах регулярного чемпионата НХЛ и стал лучшим бомбардиром среди новичков лиги.

«Считается, что «Уайлд» уже предложили ему 8-летний контракт с зарплатой свыше 8 миллионов долларов. Это максимальный срок, на который команда может переподписать одного из своих игроков.

Капризов сказал, что он будет более активно участвовать в переговорах после завершения сезона, но тот факт, что его агент Пол Теофанос еще не ухватился за такое предложение, означает, что он будет искать либо больше денег, либо более краткосрочный контракт», – написал Руссо.