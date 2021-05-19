Тренер Беларуси Захаров: «Нереально с игроками из белорусского чемпионата играть на ЧМ. Я за свое место не держусь»

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров подвел итоги матча ЧМ-2021 со Швейцарией (0:6).

«Первый гол? Когда игрок получает травму, надо смотреть. Протасу нужно было быстрее спускаться на место Хенкеля. Все шесть голов забили с одного места – с пятака. Почти все шайбы без помех.

Вратари при чем? Если он отбивает, идет рикошет. Фальковский, тормозни – и нет гола. А он уехал за ворота. За ЧМ получить «-7» – это очень много. Дебют Климовича? Старается, неплохой парень.

Просчеты моего штаба? Конечно, они есть, раз задачу не выполняли. Надо было больше говорить с тренерами, надо было мне больше просить, чтобы «Динамо» хоккеистов для сборной тренировало. Нереально с игроками из белорусского чемпионата играть на ЧМ. Будет у нас, как у Казахстана, – будет результат. Я за свое место не переживаю, не держусь за него.

Нестеров и Хенкель травмированы, завтра будем смотреть, что дальше», – сказал Захаров.

Беларусь лишилась шансов на выход в плей-офф ЧМ-2021