Беларусь лишилась шансов на выход в плей-офф ЧМ-2021

Беларусь всухую проиграла Швейцарии (0:6) на ЧМ-2021 в Риге и лишилась шансов выйти в плей-офф турнира, сообщает белорусская Tribuna.com.

Команда тренера в 6 матчах набрала 4 очка и занимает последнее место в группе А.

Следующий матч на ЧМ беларусы проведут 1 июня против России.

Последний раз Беларусь играла в плей-офф на чемпионате мира 2015 года, где в четвертьфинале проиграла канадцам со счетом 0:9.

Напомним, ни одна сборная не вылетит из высшего дивизиона по итогам ЧМ-2021, так как турнир в группе «А» первого дивизиона был отменен в связи с пандемией коронавируса.