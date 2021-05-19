Латвийский скульптор и депутат Сейма предложил задержать сборную Беларуси и обменять ее на политзаключенных «белорусского террористического режима»

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Скульптор, профессор Латвийской академии художеств, депутат Сейма Айгарс Бикше выступил с предложением взять в заложники хоккеистов сборной Беларуси, находящихся в Риге.

Команда принимает участие в ЧМ-2021.

«У меня есть предложение: Латвия задерживает всю белорусскую хоккейную команду и выпускает ее на белорусско-латвийской границе в обмен на всех политзаключенных белорусского террористического режима.

С террористами нельзя бороться депешами! Ответ должен быть громким и ощутимым!

Угон самолета белорусским режимом стал последним сигналом полного безразличия к правам человека и международным отношениям – это демонстрация абсолютной и грубой силы.

Тем, кто надеется на перемены в Беларуси и кто может быть частью этих перемен, посылается четкий сигнал: мы будем преследовать вас повсюду, и ваши сторонники на Западе не смогут защитить вас! Это сигнал для тех, кто все еще думает или борется за свои основные права и возможность жить в свободной стране.

Мы, конечно, можем согласовывать позиции, оказывать давление и совершать другие действия, закрепленные в международном праве. Ясно одно: ЕС получил удар по лицу. Это унизительный сигнал о том, что мы не можем защитить людей, которые верят в законы Европейского Союза и защиту, которую они гарантируют.

Мы можем поменять флаги, возложить цветы, заморозить деньги сторонникам режима, но это не изменит ход событий и не даст надежду каждому гражданину. Они никогда не узнают об этих наших усилиях, потому что мнения в СМИ там давно «вычистили», часто отключают интернет.

Послание о том, что нам можно доверять и мы сможем их защитить, нужно передать лавочникам в Борисове, работникам заводов в Минске. Сделать это можно, задержав любимца «террориста» – белорусскую хоккейную команду.

Мы можем оказывать большее влияние, чем можем себе представить. Для этого требуется только смелость. Нам нечего терять, мы уже потеряли слишком много свободы, чувства собственного достоинства и гордости!» – написал Бикше.

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