Фазель о словах мэра Риги: «Он использует ЧМ в качестве сцены для политика. У них выборы через две недели»

Президент ИИХФ Рене Фазель прокомментировал ответ мэра Риги на обращение федерации по поводу замены флага Беларуси на бело-красно-белый на главной площади города.

«Красно-белые флаги расположены за пределами территории, на которой проходят мероприятия ИИХФ. Скажем так, на территории ИИХФ в Риге нет красно-белых флагов. Мы совершенно точно сохраним истинные цвета флага Белоруссии – красный и зеленый. Вчера флаг поменял мэр Риги, мы этого не можем принять.



Флаг был замещен в общественном месте, на это мы повлиять не можем. Но если в Риге будут заменены цвета настоящего белорусского флага, то мы приспустим все свои флаги и снимем их. ИИХФ не может быть частью того, что происходит в Риге. Мы не можем принять и согласиться с действиями Риги. Нельзя просто взять и поменять флаг страны. Для меня это неприемлемо.

Мэр Риги и его заявление? Он делает это все в своих личных политических целях. У них выборы через две недели. Мне совершенно не нравится то, что чемпионат мира по хоккею используется в качестве сцены для политика», – сказал Фазель.

Мэр Риги о ситуации с флагом Беларуси: «Снимем флаги ИИХФ по просьбе Фазеля. Каждый должен выбрать – жаждущий свободы народ или кровавый диктатор»