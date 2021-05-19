Третьяк об 1:3 со Словакией: «Были уверены, что покажем игру, но команда не понравилась. Тренер сделает выводы»

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Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал поражение сборной России от команды Словакии (1:3) в матче ЧМ-2021.

«Были уверены, что покажем игру в матче со словаками, но мне сегодня команда не понравилась.

Не было заряженности. Но без поражений не бывает побед. Сегодня сборная была не в лучшей форме.

Выделить могу только вратаря (Александр Самонов - прим.), который у нас хорошо играл. Хорошо отстоял.

К сожалению, не было заряженности, не было направленности на ворота, которую мы видели с чехами и британцами.

Сейчас тренер сделает выводы. Сегодня мы выглядели не очень убедительно», – сказал Третьяк.

Первое поражение России на ЧМ-2021 – 1:3 от Словакии. Все голы матча – тут

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