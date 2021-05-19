Таварес пропустит минимум 2 недели. У него травма колена и сотрясение мозга

Генеральный менеджер «Торонто» Кайл Дубас сообщил, что капитан клуба Джон Таварес не получил структурных повреждений головы, шеи и позвоночника.

Об этом стало известно после прохождения игроком компьютерной томографии и МРТ.

При этом отмечается, что Таварес получил травму колена.

Ранее стало известно, что у хоккеиста также диагностировано сотрясение мозга.

Как сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман, игрок пропустит минимум две недели.

Напомним, Таварес получил травму в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Монреаля» (1:2, 0-1). В первом периоде нападающий упал возле синей линии после хита защитника «Канадиенс» Бена Чиарота, а затем получил удар коленом в лицо от форварда Кори Перри. Таварес покинул площадку на носилках.

Жесть в Торонто: капитан «Лифс» потерял сознание после удара коленом, его увезли в больницу