Таварес пропустит минимум 2 недели. У него травма колена и сотрясение мозга

Теги травмы Торонто Кубок Стэнли НХЛ Джон Таварес Эллиотт Фридман Кайл Дубас Хоккей

Генеральный менеджер «Торонто» Кайл Дубас сообщил, что капитан клуба Джон Таварес не получил структурных повреждений головы, шеи и позвоночника.

Об этом стало известно после прохождения игроком компьютерной томографии и МРТ.

При этом отмечается, что Таварес получил травму колена.

Ранее стало известно, что у хоккеиста также диагностировано сотрясение мозга.

Как сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман, игрок пропустит минимум две недели.

Напомним, Таварес получил травму в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Монреаля» (1:2, 0-1). В первом периоде нападающий упал возле синей линии после хита защитника «Канадиенс» Бена Чиарота, а затем получил удар коленом в лицо от форварда Кори Перри. Таварес покинул площадку на носилках.

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