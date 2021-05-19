Тавареса увезли со льда на носилках после удара коленом в голову от Перри в матче «Торонто» – «Монреаль». Фолиньо подрался с Кори

Капитан получил травму в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против (1:2, 0-1).

В первом периоде нападающий упал возле синей линии после хита защитника «Канадиенс» Бена Чиарота, а затем получил удар коленом в лицо от форварда .

«Я в этот момент выходил из зоны. Он упал, я попытался перепрыгнуть через него, но, к сожалению, попал ему коленом по голове. Я не знаю, что там еще можно было сделать. Знаю Джонни очень хорошо. Надеюсь, что с ним все в порядке», – сказал Перри после матча.

Таварес попытался встать, но у него подкосились ноги. Он оставался на льду около семи минут, прежде чем покинуть его на носилках. Когда игрока увозили, он поднял вверх большой палец.

Его увезли в больницу, где он должен пройти дополнительные обследования и остаться на ночь. По словам главного тренера «Торонто» Шелдона Кифа, Таварес был в сознании и разговаривал с окружающими.

Форвард «Торонто» вступил с Перри в драку после возобновления игры.

«Мне стало не по себе, когда я это увидел. Это была ужасная ситуация. Я свяжусь с ним, поговорю с ним и надеюсь, что он в порядке.

Ник сказал мне: «Давай просто уладим это сейчас, не будем ждать». В таких ситуациях ты делаешь то, что должен», – сказал Перри.