Тавареса увезли со льда на носилках после удара коленом в голову от Перри в матче «Торонто» – «Монреаль». Фолиньо подрался с Кори

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Капитан «Торонто» Джон Таварес получил травму в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Монреаля» (1:2, 0-1). 

В первом периоде нападающий упал возле синей линии после хита защитника «Канадиенс» Бена Чиарота, а затем получил удар коленом в лицо от форварда Кори Перри

«Я в этот момент выходил из зоны. Он упал, я попытался перепрыгнуть через него, но, к сожалению, попал ему коленом по голове. Я не знаю, что там еще можно было сделать. Знаю Джонни очень хорошо. Надеюсь, что с ним все в порядке», – сказал Перри после матча. 

Таварес попытался встать, но у него подкосились ноги. Он оставался на льду около семи минут, прежде чем покинуть его на носилках. Когда игрока увозили, он поднял вверх большой палец. 

Его увезли в больницу, где он должен пройти дополнительные обследования и остаться на ночь. По словам главного тренера «Торонто» Шелдона Кифа, Таварес был в сознании и разговаривал с окружающими. 

Форвард «Торонто» Ник Фолиньо вступил с Перри в драку после возобновления игры. 

«Мне стало не по себе, когда я это увидел. Это была ужасная ситуация. Я свяжусь с ним, поговорю с ним и надеюсь, что он в порядке.

Ник сказал мне: «Давай просто уладим это сейчас, не будем ждать». В таких ситуациях ты делаешь то, что должен», – сказал Перри. 

 
 

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