Мэттьюс выиграл «Морис Ришар Трофи». Овечкин не вошел в топ-10 снайперов регулярного чемпионата

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НХЛ официально объявила обладателей индивидуальных призов после завершения регулярного чемпионата.

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс стал лучшим снайпером и выиграл «Морис Ришар Трофи».

Американец завершил регулярный чемпионат с 41 голом в 52 играх.

Вторым в списке лучших снайперов стал форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (33), третьим – нападающий «Чикаго» Алекс Дебринкет (32).

23-летний Мэттьюс стал первым игроком «Мэйпл Лифс» за последние 75 лет, воглавившим топ снайперов сезона. В сезоне-1945/46 это удалось нападающему «Торонто» Гаю Стюарту.

По итогам сезона-2019/20 приз разделили Давид Пастрняк и Александр Овечкин. Это был девятый «Морис Ришар Трофи» в карьере россиянина. В нынешнем сезоне Овечкин забросил 24 шайбы и не вошел в топ-10 снайперов.

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