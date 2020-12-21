Яшкин со 115 млн рублей в год дороже всех в КХЛ, Дитц со 100 млн – 2-й, Шипачев с 95 млн – 3-й. Игроков СКА и ЦСКА в топ-10 пока нет («СЭ»)

«Спорт-Экспресс» опубликовал рейтинг зарплат игроков КХЛ по состоянию на текущий момент.
В нем указана базовая зарплата игрока, которая учитывается под потолком в 900 миллионов рублей, без учетов бонусов и премий.
Более 45 миллионов рублей получают 69 хоккеистов. В прошлом рейтинге их было 85, но некоторые игроки еще не подписали новые контракты.
Самый дорогой игрок лиги – форвард «Динамо» Дмитрий Яшкин (115 млн). Игрок может уехать в НХЛ, поэтому в таком случае его место займет защитник «Барыса» Даррен Дитц (100 млн).
На третьем месте идет еще один форвард «Динамо» Вадим Шипачев (95 млн).
В топ-10 также входят три игрока «Салавата» – форвард Теему Хартикайнен (4-е место, 90 млн), вратарь Юха Метсола и защитник Филипп Ларсен (делят 5-е место, по 80 млн).
Места с 7-го по 10-е делят защитник Алексей Марченко и форвард Андре Петерссон (оба – «Локомотив»), форвард Сергей Плотников («Металлург» Мг) и форвард Владимир Ткачев («Трактор») – по 75 миллионов.
Таким образом, в первой десятке пока нет представителей ЦСКА (максимальный контракт у Антона Слепышева – 72 млн, 11-е место) и СКА (Линден Вей с 60 млн делит 19-е место), но могут появиться после подписаний свободных агентов.