Яшкин со 115 млн рублей в год дороже всех в КХЛ, Дитц со 100 млн – 2-й, Шипачев с 95 млн – 3-й. Игроков СКА и ЦСКА в топ-10 пока нет («СЭ»)

Теги Салават Юлаев Металлург Мг ЦСКА Локомотив СКА Трактор рейтинги КХЛ Барыс Сергей Плотников Вадим Шипачев Филип Ларсен Алексей Марченко Андре Петерссон Теему Хартикайнен Динамо Дмитрий Яшкин Линден Вей Владимир Ткачев Антон Слепышев Юха Метсола Даррен Дитц Спорт-Экспресс деньги Спорт Казахстана потолок зарплат Хоккей

«Спорт-Экспресс» опубликовал рейтинг зарплат игроков КХЛ по состоянию на текущий момент. 

В нем указана базовая зарплата игрока, которая учитывается под потолком в 900 миллионов рублей, без учетов бонусов и премий.

Более 45 миллионов рублей получают 69 хоккеистов. В прошлом рейтинге их было 85, но некоторые игроки еще не подписали новые контракты. 

Самый дорогой игрок лиги – форвард «Динамо» Дмитрий Яшкин (115 млн). Игрок может уехать в НХЛ, поэтому в таком случае его место займет защитник «Барыса» Даррен Дитц (100 млн). 

На третьем месте идет еще один форвард «Динамо» Вадим Шипачев (95 млн). 

В топ-10 также входят три игрока «Салавата» – форвард Теему Хартикайнен (4-е место, 90 млн), вратарь Юха Метсола и защитник Филипп Ларсен (делят 5-е место, по 80 млн). 

Места с 7-го по 10-е делят защитник Алексей Марченко и форвард Андре Петерссон (оба – «Локомотив»), форвард Сергей Плотников («Металлург» Мг) и форвард Владимир Ткачев («Трактор») – по 75 миллионов. 

Таким образом, в первой десятке пока нет представителей ЦСКА (максимальный контракт у Антона Слепышева – 72 млн, 11-е место) и СКА (Линден Вей с 60 млн делит 19-е место), но могут появиться после подписаний свободных агентов. 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья