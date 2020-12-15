Варламов установил рекорд «Айлендерс» по продолжительности сухой серии (213:56) и повторил – по шатаутам за сезон (7)

Вратарь сыграл на ноль против «Рейнджерс» (3:0) в регулярном чемпионате .

Россиянин сделал 3-й шатаут подряд и обновил рекорд клуба по продолжительности сухой серии – 213:56.

Прежнее достижение принадлежало Гленну Решу (1975/76, 173:56). Серия Варламова вошла в топ-50 самых длинных в истории всей лиги.

Рекорд принадлежит Алеку Коннеллу («Оттава», 1927/28, 460:49), а за последние 93 года лучший результат у Брайана Буше («Финикс», 2003/04, 332:01).

Кроме того, Варламов повторил клубный рекорд Реша (тот же сезон-1975/76) по количеству сухих матчей за сезон – 7. При этом ему для этого достижения хватило 33 матчей, а его предшественник провел 44.

Также Варламов разделил с Ильей Брызгаловым и Сергеем Бобровским 3-е место среди российских вратарей по сухим матчам за карьеру – 34.

Рекорд принадлежит Евгению Набокову (59), на втором месте – Николай Хабибулин (46).

Наконец, Варламов провел 4 сухих матча с «Рейнджерс» за один сезон – это первый случай со времен расширения лиги в 1967 году, когда вратарь четырежды в сезоне сыграл на ноль против одного соперника.