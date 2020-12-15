Толчинского вызвали в сборную России. Больше из «Авангарда» в команде пока никого нет

Нападающий вызван в расположение сборной России.

26-летний форвард присоединится к команде 3 мая на общекомандном тестировании.

Напомним, в финальной серии плей-офф КХЛ «Авангард» с Толчинским в составе обыграл ЦСКА (4-2) и стал обладателем Кубка Гагарина.

Толчинский стал первым игроком из «Авангарда», вызванным в сборную России, готовящуюся к ЧМ-2021.

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