Чинахов решил перейти в «Коламбус». Его агент подтвердил

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Нападающий «Авангарда» Егор Чинахов решил продолжить карьеру в НХЛ.

Шуми Бабаев, агент 20-летнего форварда, сообщил, что Егор будет играть в «Коламбусе».

«Мы рады и горды объявить, что после победы в Кубке Гагарина с командой своего родного города, омским «Авангардом», Егор Чинахов вместе с нами и его семьей, мамой Мариной и сестрой Татьяной, решили продолжить карьеру в «Коламбусе».

Это трудный и продуманный шаг для Егора. Мы будем поддерживать его и поможем осуществить мечту.

Мы выражаем слова благодарности хоккейному клубу «Авангард», и его руководителям – председателю совета директоров Александру Крылову, главному тренеру Бобу Хартли, генеральному менеджеру Алексею Волкову – за особую роль и участие в судьбе Егора Чинахова», – написал Бабаев.

Ранее сообщалось, что Чинахов подпишет контракт с «Коламбусом» на 3 года. Россиянин был выбран «Коламбусом» на драфте НХЛ-2020 в первом раунде под 21-м общим номером.

Срок соглашения хоккеиста с «Авангардом» истек 30 апреля.

Чинахов в завершившемся сезоне КХЛ набрал 17 (10+7) очков в 32 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету 7 (5+2) баллов в 21 игре. Его статистику смотрите здесь.

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