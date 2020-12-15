Чинахов решил перейти в «Коламбус». Его агент подтвердил

Нападающий Егор Чинахов решил продолжить карьеру в НХЛ.

, агент 20-летнего форварда, сообщил, что Егор будет играть в .

«Мы рады и горды объявить, что после победы в Кубке Гагарина с командой своего родного города, омским «Авангардом», вместе с нами и его семьей, мамой Мариной и сестрой Татьяной, решили продолжить карьеру в «Коламбусе».

Это трудный и продуманный шаг для Егора. Мы будем поддерживать его и поможем осуществить мечту.

Мы выражаем слова благодарности хоккейному клубу «Авангард», и его руководителям – председателю совета директоров , главному тренеру , генеральному менеджеру Алексею Волкову – за особую роль и участие в судьбе Егора Чинахова», – написал Бабаев.

Ранее сообщалось, что Чинахов подпишет контракт с «Коламбусом» на 3 года. Россиянин был выбран «Коламбусом» на драфте НХЛ-2020 в первом раунде под 21-м общим номером.

Срок соглашения хоккеиста с «Авангардом» истек 30 апреля.

Чинахов в завершившемся сезоне набрал 17 (10+7) очков в 32 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету 7 (5+2) баллов в 21 игре. Его статистику смотрите здесь.