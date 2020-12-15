«Авангард» просит 20-50 тысяч рублей за билеты на 6-й матч с ЦСКА. Для старых пользователей сайта клуба цена до 5,5 тысяч

«Авангард» установил высокие цены на билеты на 6-й матч серии финала Кубка Гагарина с ЦСКА (3-2), чтобы обезопасить себя от перекупщиков, сообщает «Омск-информ» со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.

Отмечается, что болельщики, которые ранее были зарегистрированы на сайте «Авангарда», могли купить билеты по цене от 2 до 5,5 тысяч рублей.

Однако для тех, кто никогда не покупал билеты через сайт клуба, билет на матч стоит от 20 до 50 тысяч рублей.

Игра пройдет 28 апреля в Балашихе. В случае победы «Авангард» выиграет серию и завоюет Кубок Гагарина.

«Авангард» уже два раза забил ЦСКА в меньшинстве. За это отвечает давний соратник Хартли, 20 лет назад они вместе выиграли Кубок Стэнли