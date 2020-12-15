Юниорский ЧМ-2021. Россия против Финляндии. Видеотрансляция

Продолжается (U-18). Турнир проходит в американских городах Фриско и Плейно.

Команда Швеции играет против Канады, сборная России проводит второй матч на турнире против Финляндии.

В первой игре команда России обыграла США (7:6 ОТ).

На Sports.ru можно посмотреть прямую видеотрансляцию матча России против Финляндии.

Юниорский чемпионат мира-2021

Групповой этап

Группа А

Группа B

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Суперкамбэк России на юниорском ЧМ: проигрывали США 1:5 и победили в овертайме