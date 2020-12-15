Юниорский ЧМ-2021. Россия против Финляндии. Видеотрансляция

Продолжается юниорский чемпионат мира-2021 (U-18). Турнир проходит в американских городах Фриско и Плейно.
Команда Швеции играет против Канады, сборная России проводит второй матч на турнире против Финляндии.
В первой игре команда России обыграла США (7:6 ОТ).
На Sports.ru можно посмотреть прямую видеотрансляцию матча России против Финляндии.
Юниорский чемпионат мира-2021
Групповой этап
Группа А
- Дата проведения
- 28 апреля, 00.00, «Children's Health StarCenter»
- Дата проведения
- 28 апреля, 04.00, «Children's Health StarCenter»
Группа B
- Дата проведения
- 28 апреля, 00.00, «Comerica Center»
- 0:1 – 9 Свечков (Юров, Мирошниченко)
- Дата проведения
- 28 апреля, 04.00, «Comerica Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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