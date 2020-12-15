Юниорский ЧМ-2021. Россия против Финляндии. Видеотрансляция

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Продолжается юниорский чемпионат мира-2021 (U-18). Турнир проходит в американских городах Фриско и Плейно.

Команда Швеции играет против Канадысборная России проводит второй матч на турнире против Финляндии.

В первой игре команда России обыграла США (7:6 ОТ).

На Sports.ru можно посмотреть прямую видеотрансляцию матча России против Финляндии.

Юниорский чемпионат мира-2021

Групповой этап

Группа А

Швейцария U18 – Беларусь U18 0:1 (1 период)
Дата проведения
28 апреля, 00.00, «Children's Health StarCenter»
Онлайн матча Видео
0:1 – 12 Климович (Шило, Сидоров)

 

Швеция U18 – Канада U18
Дата проведения
28 апреля, 04.00, «Children's Health StarCenter»
Онлайн матча Видео

Группа B

Финляндия U18 – Россия U-18 0:1 (1 период)
Дата проведения
28 апреля, 00.00, «Comerica Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 9 Свечков (Юров, Мирошниченко)

 

Германия U18 – США U18
Дата проведения
28 апреля, 04.00, «Comerica Center»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Суперкамбэк России на юниорском ЧМ: проигрывали США 1:5 и победили в овертайме

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