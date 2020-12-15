Третьяк о жестком потолке в КХЛ: «Только уровень лиги стал ниже, многие звезды уехали в НХЛ. В финалах одни и те же лидеры, деньги – это вторично»

Президент ФХР Владислав Третьяк поделился мнением о действии жесткого потолка зарплат в КХЛ.
В этом сезоне его размер составил 900 миллионов рублей.
– КХЛ почти завершила первый сезон с жестким потолком зарплат. На ваш взгляд, чемпионат в этом сезоне стал интереснее или нет?
– Мне кажется, что, когда заплаты урезали, клубы просто «размыли»: игроки просто разошлись по разным клубам, многие уехали в НХЛ.
Но, по сути, мы видим все те же лица – одни и те же лидеры играют в финалах. Таким образом чемпионат показал, что результаты и успехи не зависят от потолка зарплат.
Деньги – это вторично. Побеждают те, кто более грамотно работает, выстраивает команду. И те, кто лучше проявляет себя на льду.
В топ-клубах – таких как СКА, ЦСКА, «Ак Барс» и так далее – игроки не думают, кто сколько получает. Все хотят выиграть.
А в целом, практически ничего не изменилось, только, мне кажется, уровень стал немножко ниже, потому что уехали многие звездные игроки, такие как Кирилл Капризов.
Возможно, если бы потолок был выше, мы могли сохранить этих хоккеистов. К сожалению, КХЛ приняла такое решение.
– Насколько потолок должен был быть выше?
– Он мог бы остаться на том же уровне – 1,2 млрд рублей было бы достаточно, – считает Третьяк.