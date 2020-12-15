Третьяк о жестком потолке в КХЛ: «Только уровень лиги стал ниже, многие звезды уехали в НХЛ. В финалах одни и те же лидеры, деньги – это вторично»

Президент ФХР Владислав Третьяк поделился мнением о действии жесткого потолка зарплат в КХЛ.

В этом сезоне его размер составил 900 миллионов рублей.

– КХЛ почти завершила первый сезон с жестким потолком зарплат. На ваш взгляд, чемпионат в этом сезоне стал интереснее или нет?

– Мне кажется, что, когда заплаты урезали, клубы просто «размыли»: игроки просто разошлись по разным клубам, многие уехали в .

Но, по сути, мы видим все те же лица – одни и те же лидеры играют в финалах. Таким образом чемпионат показал, что результаты и успехи не зависят от потолка зарплат.

Деньги – это вторично. Побеждают те, кто более грамотно работает, выстраивает команду. И те, кто лучше проявляет себя на льду.

В топ-клубах – таких как СКА, ЦСКА, «Ак Барс» и так далее – игроки не думают, кто сколько получает. Все хотят выиграть.

А в целом, практически ничего не изменилось, только, мне кажется, уровень стал немножко ниже, потому что уехали многие звездные игроки, такие как .

Возможно, если бы потолок был выше, мы могли сохранить этих хоккеистов. К сожалению, приняла такое решение.

– Насколько потолок должен был быть выше?

– Он мог бы остаться на том же уровне – 1,2 млрд рублей было бы достаточно, – считает Третьяк.