Президент ЦСКА о потолке зарплат: «Мы теряем качество хоккея. Уезжает много перспективных ребят»

Президент ЦСКА Игорь Есмантович поделился мнением о влиянии жесткого потолка зарплат на качество игры в .

В нынешнем сезоне потолок составляет 900 млн рублей.

«Везде должна быть обоснованность и точность исполнения правильности позиции, которая должна быть для всех в одинаковом режиме. Цифра 900 млн понятна для всех, но мы понимаем, что теряем качество хоккея с отъездом наших ребят. Это касается не только ЦСКА, теряет вся лига. Уезжает много хороших и перспективных ребят, и критериев, чтобы они оставались в стране, пока нет.

Мы работаем в этом направлении, есть определенные поручения. Наверное, первая ступень скоро состоится, мы ее ждем. Потолок зарплат ударит по мастерству не только уезжающих хоккеистов, но и тех, кого мы приглашаем в свою страну. Чтобы это понимать, нужно и у североамериканской лиги забирать ведущих хоккеистов. Пока таких критериев нет.

Реакция лиги на вызовы пандемии? Здесь не должно быть перебора. В этом плане сейчас и ЦСКА, и лига ищут нюансы, которые в будущем могут сыграть положительно. Лига и Федерация хоккея России очень трепетно за этим смотрят и реагируют очень адекватно и правильно», – сказал Есмантович.