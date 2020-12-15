ЦСКА не намерен выплачивать налог на роскошь за сезон-2019/20 («Хоккей без зрителей»)

Теги Салават Юлаев ЦСКА КХЛ деньги коронавирус потолок зарплат Хоккей

ЦСКА не выплатил штраф за превышение потолка зарплат в прошлом сезоне, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

В сезоне-2019/20 потолок зарплат равнялся 800 миллионам рублей. За его превышение клубы должны заплатить 30% от суммы превышения.

Как сообщает телеграм-канал, руководство ЦСКА считает, что команда не сумела воспользоваться преимуществом превышения, поскольку прошлый сезон так и не завершился из за пандемии коронавируса, и чемпион не был определен.

Отмечается, что ЦСКА не собирается выплачивать лиге штраф, но продолжит выступление в чемпионате КХЛ.

Напомним, что все остальные клубы, превысившие потолок, уже выплатили налог на роскошь. Последним это сделал «Салават Юлаев».

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