Хара – 2-й в истории НХЛ игрок из Европы, сыгравший 1600 матчей. Первым был Ягр

Защитник провел 1600-й матч в регулярных чемпионатах , выйдя на лед в игре с «Айлендерс» (6:3).

44-летний игрок стал вторым европейцем в истории лиги, достигшим такого рубежа. Первым был (1733 матча).

Всего в истории лиги 1600 матчей или более сыграли 13 хоккеистов – Патрик Марло (1770, продолжает карьеру), Горди Хоу (1767), Марк Мессье (1756), Ягр, Рон Фрэнсис (1731), (1672, продолжает карьеру), Марк Рекки (1652), Крис Челиос (1651), Дэйв Андрейчук (1639), Скотт Стивенс (1635), Ларри Мерфи (1615), Рэй Бурк (1612) и Хара.

Если словак продолжит карьеру в следующем сезоне, то может обогнать Челиоса и установить рекорд по матчам среди защитников.

Он выступает в НХЛ с сезона-1997/98. Ранее играл за «Айлендерс», «Оттаву» и «Бостон», с которым выигрывал Кубок Стэнли в 2011 году в качестве капитана команды.

В текущем сезоне у Хары 9 (2+7) очков в 47 матчах при полезности «+10» и среднем игровом времени 18:24.