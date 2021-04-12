Овечкин – 6-й игрок в истории НХЛ, забивший по 40+ голов в матчах против 6+ команд

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол и сделал передачу в матче с «Филадельфией» (6:1).
Россиянину удалось забросить минимум одну шайбу во всех пяти играх против «Флайерс» в нынешнем сезоне.
Всего в его активе 40 голов в играх с «Филадельфией».
«Флайерс» стали шестым клубом НХЛ, в ворота которого Овечкин забросил минимум 40 шайб за карьеру.
Ранее он достиг этой отметки в матчах против «Виннипега» (48 голов), «Тампы» (48), «Каролины» (43), «Торонто» (41) и «Айлендерс» (40).
Овечкин стал шестым игроком в истории НХЛ, забившим по 40 и более голов в матчах против шести и более команд.
Ранее это удалось Стиву Айзерману (6 команд), Бретту Халлу (6), Уэйну Гретцки (7), Марселю Дионну (8) и Филу Эспозито (10).
В нынешнем регулярном чемпионате «Кэпиталс» проведут еще три матча против «Флайерс».