Овечкин – 6-й игрок в истории НХЛ, забивший по 40+ голов в матчах против 6+ команд

Капитан забил гол и сделал передачу в матче с «Филадельфией» (6:1).

Россиянину удалось забросить минимум одну шайбу во всех пяти играх против «Флайерс» в нынешнем сезоне.

Всего в его активе 40 голов в играх с «Филадельфией».

«Флайерс» стали шестым клубом НХЛ, в ворота которого Овечкин забросил минимум 40 шайб за карьеру.

Ранее он достиг этой отметки в матчах против «Виннипега» (48 голов), (48), «Каролины» (43), (41) и (40).

Овечкин стал шестым игроком в истории НХЛ, забившим по 40 и более голов в матчах против шести и более команд.

Ранее это удалось Стиву Айзерману (6 команд), Бретту Халлу (6), Уэйну Гретцки (7), Марселю Дионну (8) и Филу Эспозито (10).

В нынешнем регулярном чемпионате «Кэпиталс» проведут еще три матча против «Флайерс».

Овечкин забил 728-й гол в НХЛ. До Дионна – 3 шайбы