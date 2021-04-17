Капризов забросил 17-ю шайбу в сезоне и повторил рекорд «Миннесоты» по очкам для новичков (36)

Форвард «Миннесоты» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата против (5:2).

Она стала для россиянина 17-й в сезоне. Игрок прервал 4-матчевую безголевую серию.

На его счету стало 36 (17+19) очков в 43 матчах. Он повторил клубный рекорд по очкам для новичков, установленный в сезоне-2000/01 – 36 (18+18) баллов в 71 игре.

В этом матче Капризов (19:08, 5:39 – в большинстве, полезность «+1») нанес 3 броска в створ ворот и допустил 2 потери шайбы.

Нападающий по-прежнему лидирует в сезонной гонке бомбардиров среди новичков. Отрыв от Джейсона Робертсона из «Далласа» сократился до 4 очков.