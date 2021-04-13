Кагарлицкий покинет «Динамо» и выйдет на рынок. Кудашов отказался от услуг игрока («Хоккей без зрителей»)

Форвард «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий не останется в клубе и выйдет на рынок свободных агентов.
Как сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей», новый главный тренер клуба Алексей Кудашов отказался от услуг игрока.
Ранее они пересекались в СКА. По итогам совместной работы Кагарлицкий заявлял, что не нашел понимания со специалистом.
В минувшем сезоне 31-летний нападающий набрал 47 (14+33) очков в 59 матчах регулярного чемпионата, а в Кубке Гагарина добавил 5 (2+3) баллов в 6 играх.
С его статистикой можно также ознакомиться здесь.