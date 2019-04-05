Дмитрий Кагарлицкий: «Думал завершить карьеру по ходу сезона в СКА. Понимания с Кудашовым не нашел»

Нападающий рассказал о трудностях в ходе сезона в .

1 июня форвард вернулся в московское «Динамо» в результате обмена.

– Какую главную ошибку вы допустили, уже подписав контракт с питерским клубом?

– Если совсем уж углубляться, то, наверное, не стоило бы пытаться играть и тренироваться с повреждением.

Требовалось время для лечения, но я не слишком серьезно отнесся к этому, посчитав, что ничего не болит только у того, кто вообще не играет в хоккей.

– Это была какая-то старая травма или новая?

– После сборов в Новогорске у меня возникли какие-то проблемы. Тренировки были очень жесткими.

Если бы мне было 18-20 лет, то я бы перенес их гораздо легче, но что-то в организме дало сбой. Меня предупреждали, что будет непросто и все подтвердилось. Так не тренировался лет десять.

– Травма мешала?

– Очень беспокоила, хотя клубные врачи делали все возможное, правда, сначала я не говорил о ней, не думал, что это серьезно. Вероятно, она и не помешала мне выйти на свой уровень.

Но и не стоит забывать, что игровое время я все-таки получал очень небольшое. Все стало понятно еще во время предсезонной подготовки. Например, меня совсем лишили большинства еще до старта турнира. Этого я понять не мог.

– Большинство так и не вернулось.

– Меня просили забрасывать шайбу в зону и бороться, но в такой хоккей я никогда в жизни не играл.

Кроме того, посмотрите на мое игровое время. Было, что я и восьми минут на льду не проводил. Иногда раздевался тринадцатым нападающим.

– Получается так: вы были бомбардиром в другом клубе, вас приглашают за приличные деньги в команду и не дают играть. Я бы пошел к тренеру.

– Контакта с никакого не было. Я старался встретиться, обсудить проблему, но понимания не нашел.

Как-то был разговор секунд на 10-15, мне сказали, что я делаю вообще не то, что нужно. И на этом все.

– Как вы это переживали?

– Честно, иногда думал завершить карьеру. На эмоциях, когда успокаивался, понимал, что этого делать нельзя. Но ситуация не устраивала.

Да, у меня приличный контракт, но я всегда готов отрабатывать каждую копейку. Сидеть в запасе и наслаждаться большой зарплатой – это не для меня. Спасала семья, ребенок, друзья, – заявил Кагарлицкий.