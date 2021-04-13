Радулов пропустит остаток сезона НХЛ из-за травмы

Нападающий «Далласа» Александр Радулов больше не сможет выйти на лед в текущем сезоне НХЛ.
Генеральный менеджер клуба Джим Нилл сообщил, что россиянину предстоит перенести операцию на мышцах кора.
Таким образом, Радулов пропустит остаток сезона, но вернется в строй к следующему чемпионату.
В этом сезоне 34-летний форвард провел 11 матчей и набрал 12 (4+8) очков.
Кроме этого, в этом сезоне так и не сыграет вратарь Бен Бишоп. В октябре 2020 года он перенес операцию на правом колене для восстановления разорванного мениска.